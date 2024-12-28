وزير الخارجية السوري: نتطلع إلى بناء علاقات مهمة واستراتيجية مع مصر

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، إن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات مهمة واستراتيجية مع مصر، تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شئونهما.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت: «نتطلع إلى بناء علاقات مهمة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شئونهما».

نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 28, 2024

وفي وقت سابق، كشف مصدر مصري مطلع عن عدم صحة ما رددته وسائل إعلام تابعة للإخوان عن زيارة قريبة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى سوريا، ولقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية في جولة إفريقية حاليا، حيث يزور دولة تشاد، وسيعود إلى القاهرة للقاء وزير الخارجية السوداني في العاصمة الإدارية، اليوم السبت.

وأكد المصدر أن مصر حريصة على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شئونها.