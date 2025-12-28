شهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بـ3 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، وسط حالة من الانضباط الكامل والجاهزية التامة لكافة المقار الانتخابية.

وأكدت جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في التوقيت المحدد دون أية معوقات، مع انتظام حضور المستشارين ورؤساء وأعضاء اللجان، وبدء استقبال الناخبين بسلاسة ويسر.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأمثل، وتجهيز المقرات الانتخابية وتقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

يأتي ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من داخل غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

ويتم التواصل المباشر واللحظي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين بما يحقق الانسيابية والأمان.

وتُجرى جولة الإعادة في 3 دوائر انتخابية تشمل: الدائرة الأولى: قسم دمنهور – مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص – مركز إدكو، الدائرة الثامنة: مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود.

ويبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية بنطاق هذه الدوائر 264 مركزًا انتخابيًا، تضم 297 لجنة، ويصل عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

ووجهت عازر الدعوة لأبناء المحافظة، بضرورة المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة التزام المحافظة الكامل بالحياد والشفافية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الاستعداد التام للتعامل الفوري مع أية معوقات قد تطرأ، بما يضمن إجراء العملية الانتخابية في أجواء يسودها النزاهة والانضباط.