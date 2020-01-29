 كوريا الجنوبية تعتزم إرسال رحلات جوية إلى ووهان لإجلاء رعاياها - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تعتزم إرسال رحلات جوية إلى ووهان لإجلاء رعاياها

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 1:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 1:58 م

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عزمها إرسال رحلات جوية إلى مدينة "ووهان" الصينية صباح غد الخميس، لإجلاء رعاياها على خلفية تفشي فيروس (كورونا).

وقال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب - في تصريح نقلته شبكة "سي أن أن" الأمريكية اليوم الأربعاء - :"إنه من واجب الحكومة الأساسي رعاية مواطنيها العالقين والمعرضين لخطر التعرض للأمراض"، مطالبًا المواطنين داخل البلاد بفهم محنة الرعايا العالقين بالصين والترحيب بهم في الوطن.

وأشارت الحكومة إلى أن هناك حوالي 700 كوري جنوبي في ووهان، سجلوا للعودة إلى كوريا الجنوبية، وفور وصولهم سيتم إبقائهم في منشأتين حكوميتين بمقاطعة "تشونجتشونج" لمدة 14 يومًا لمنع انتشار العدوى المحتملة، كما سيخضعون لفحص طبي مرتين يوميًا.

يُذكر أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


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