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أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان، عن ضم 5 صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان هناك أكثر من ناد قرروا المساندة الإسماعيلي في الأزمة التي يمر بها والنتائج الغير مستقرة التي يواجهها الدراويش وذلك بدعم الفريق بصفقات جديدة.

وذكر الموقع الرسمي للإسماعيلي أنه استعار 5 لاعبين لنهاية الموسم وهم أحمد العش وحسين السيد ومصطفى الزناري من أيسر طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد حسن من سيراميكا كليوباترا، واخيرا عبد الله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود.

ويحتل الإسماعيلي المركز 15 في الدوري المصري بعد أن حصد 7 نقاط من 8 مباريات.