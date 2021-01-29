الحريري يصف ما حدث في مدينة طرابلس بالجريمة المنظمة

وصف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيان ما حدث في مدينة طرابلس بشمالي لبنان ليل الخميس بالجريمة "الموصوفة والمنظمة"، معتبرا أن من أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة.

وقال الحريري بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي " إننا نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس والشمال، ونتساءل معهم: لماذا وقف الجيش اللبناني متفرجاً على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحمي طرابلس إذا تخلف الجيش عن حمايتها؟".

واعتبر أن "هناك مسؤولية يتحملها من تقع عليه المسؤولية" مؤكدا أن "طرابلس لن تسقط في أيدي العابثين، ولها شعب يحميها بإذن الله."

يذكر أن مدينة طرابلس كانت قد شهدت منذ بعد ظهر الخميس مواجهات بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والقوى الأمنية.