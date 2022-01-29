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كشف فابريزيو رومانو مراسل سكاي سبورتس، عن اتفاق نادي إيفرتون مع فرانك لامبارد ليتولى تدريب الفريق.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فرانك لامبارد سيعين مدربا جديدا لإيفرتون. تم التوصل إلى اتفاق كامل الآن".

وأضاف:"تم اتخاذ قرار النادي مساء الجمعة، بعد محادثات مع فرانكي وفيتور بيريرا ودنكان فيرجسون".

وسبق وأن تولى فرانك لامبارد تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي ولكنه رحل وخلفه توخيل، كما أن المدير الفني السابق للبلوز كان قد تردد اسمه بقوة خلال الموسم الحالي لتدريب نورويتش سيتي إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل لاتفاق.