حارس الفراعنة يزين التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس الأمم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن موقع "هوسكورد" العالمي للإحصائيات عن التشكيل المثالي لمواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وجاء محمد الشناوي حارس المنتخب المصري على رأس التشكيل بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال مشوار البطولة رغم خروجه مصابًا بالمباراة أمام كوت ديفوار بدور الـ16 من البطولة.

كما تواجد بالتشكيل اللاعب المغربي أشرف حكيمى بعد هدفه الرائع بشباك منتخب مالاوى.

وجائت التشكيلة المثالية لدور الـ16 حسب موقع (هوسكورد) كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: إريك بايلى ، أشرف حكيمى ،ستيفى ياجو، ساول كوكو.

خط الوسط: إبراهيم سنجارى ، سليم أملاح ، يوسف مشنجاما، ساديو مانى.

خط الهجوم: فينسينت ابو بكر ، نيكولاس بيبي.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره المغربي في تمام الخامسة من مساء الأحد القادم ضمن مواجهات ربع نهائي البطولة.