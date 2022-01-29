رئيس مياه سوهاج يؤكد الالتزام بمطابقة المواصفات القياسية للجودة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، والالتزام بخطة رفع العينات من جميع مصادر مياه الشرب وتنفيذ الخطة الدورية لغسيل المروقات وشبكات مياه الشرب لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

جاء ذلك اليوم، خلال ترؤسه الاجتماع الدورى لرؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع للاتفاق على أهم ملامح العمل خلال الفترة القادمة، بهدف تحقيق أهداف الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، والتى من المقرر الإنتهاء منها خلال عام ٢٠٢٢.

وأشارت مها غازي، مدير إدارة الإعلام بالشركة، أن الإجتماع ناقش أيضًا ضرورة الإهتمام بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء الصيانة الدورية لها، ورفع جميع المهمات والمعدات الغير مستخدمة، والإهتمام بتطبيق وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في جميع مواقع الشركة بهدف الحافظ على العاملين من جميع المخاطر، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس «كورونا».