نائب رئيسة تايوان يتصل ببيلوسي في محاولة لتعزيز العلاقات مع أمريكا

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اتصل نائب رئيسة تايوان وليام لاي في مكالمة عبر تقنية الفيديو برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي فيما وصفه بمحاولة لتقوية العلاقات، في ثان اتصال بمسؤول أمريكي بارز الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ووجهت نائبة الرئيس كامالا هاريس التحية للاي خلال مراسم تنصيب رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو أول أمس الخميس، في لقاء عابر يخاطر بزيادة التوتر بين واشنطن وبكين.

ووصف لاي، الذي تعتبر الصين بلاده إقليما انفصاليا، بيلوسي بأنها صديقة لتايوان ومدافعة عن حقوق الإنسان. وأكد درو هاميل، المتحدث باسم بيلوسي المكالمة دون أن يدلي بتفاصيل المحادثة.