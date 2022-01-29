رئيس جامعة الأقصر يشارك في مبادرة زراعة 1500 شجرة بدير الأنبا باخوم

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر، والمهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة هنجملها، إهداء بعض الأماكن والمؤسسات بالمحافظة بالأشجار المثمرة ضمن أهداف المبادرة لزراعة 1500 شجرة.

وأقدم رئيس الجامعة، ومنسق المبادرة، على غرس عدد من أشجار الليمون بدير الأنبا باخوم بالأقصر ضمن مستهدف زراعة مساحة 10 آلاف شجرة ليمون بالدير خلال الشهر المقبل، كما شارك الجانبان أيضا في غرس عدد من الأشجار بأحد الفنادق السياحية.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أن اهتمام الجامعة بالحملة يأتي تعظيمًا للدور المجتمعي نحو الاهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع، و تنفيذًا لمبادرة وزارة التعليم والبحث العلمي للاهتمام بالبيئة، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء، ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية الدولة 2030.

ولفت عزوز إلى أن استكمال الحملة يتم بزرع أشجار مثمرة بمستشفى أورام السرطان بطيبة، وبدار أيتام وعدة أماكن أخرى بهدف تجميل المحافظة والمشاركة في إظهار المظهر الجمالي لمدينة الشمس.