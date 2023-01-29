ورش تريكو ورحلات ثقافية للأطفال ضمن فعاليات معرض الكتاب

برزت مجموعة من الأنشطة والفعاليات الجذابة للأسر والأطفال، في معرض الكتاب؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من الإقبال ومطالعة الأجنحة والقاعات المختلفة، حيث نظم جناح الهيئة العامة للكتاب ورش تريكو للأطفال، أدت إلى استغراقهم في هذا النشاط والتعرف على باقي فعاليات جناح الهيئة.



في السياق ذاته، رصدت "الشروق" تنظيم عدد من الجهات، رحلات ثقافية وفنية للأطفال، وأشارت جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى تنظيم رحلات للأطفال من مناطق الأسمرات، روضة السيدة، أهالينا والمحروسة، لأجل إحضارهم إلى معرض الكتاب وتعريفهم على أجواءه.



يُذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ... نفكر... نبدع"، تمتد حتى 6 فبراير المقبل، وقد حلت عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.



وأُختير الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، يشارك فيها 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا ، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل.