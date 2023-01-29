مديرية الشباب والرياضة تعلن تشكيل اللجنة المؤقتة للإسماعيلي

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة التى ستتولي إدارة شؤون النادى الاسماعيلى خلال الفترة المقبلة وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى

وقد تم عرض التشكيل النهائي المقترح لأعضاء اللجنة على وزير الشباب والرياضة والذى وجه لمديرية الشباب والرياضة بالاسراع فى استصدار القرار حتى تتمكن اللجنة من استلام النادى خلال الأسبوع الجاري من لجنة التسليم والتسلم على أن تستمر لجنة المختصين من فحص الشؤون المالية وأعمال الرقابة المالية للنادى والتى من المتوقع أن تنتهي منها مع نهاية الأسبوع المقبل

وتضمن تشكيل الجنة المؤقتة كل من :

اللواء أبو بكر الصديق الحديدى

محمد ابراهيم احمد

احمد جمال فهيم

المستشار الطاهر الشافعى

مروة عرابي

محمد الشحات ابراهيم

نصر الدين المصطفي

اسماعيل حفنى

إضافة إلى كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.