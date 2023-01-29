إصابة الإعلامية سالي عبد السلام بمرض الثعلبة وخلل المناعة للمرة السابعة

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام، عن إصابتها للمرة السابعة بـ مرض الثعلبة الذي يُصيب فروة الرأس، مُعربة عن حزنها الشديد وبخاصة أنها أنهت علاج نفس المرض منذ فترة قليلة.

ونشرت سالي عبد السلام، مقطع فيديو من داخل عيادة طبية أثناء تلقيها العلاج، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: دخلت الدوامة دي تاني! مرض الثعلبة وخلل المناعة للمرة السابعة في 5 سنين.. سبحانك يا رب يا دوبك لسه مخلصة علاج وكورتيزون وحاولت أخس تاني وأرجع أعالج شعري من الصيف!! في 5 شهور تعافي بعد ما تتعالج تطلع تاني بالسرعة دي ودي أول مرة تحصل! 3 شهور من الضغط النفسي والعصبي ودي أول حاجة ترجع المرض ده.

وأردفت قائلة: حاولت أمثل إني كويسة زي ما على طول بعمل بس جسمي كل مرة بيرفض يمثل معايا، وابتليت في أكتر حاجة كنت بحبها.. سبحانك يا رب.. لما الدكتورة تقولي فيه أطفال وبنات بقت تيجي تاخد الحقن وتقول سالي بتاخدها، بفرح.. وأقول لعلها المنجية من الابتلاء!.

واختتمت الإعلامية سالي عبد السلام حديثها قالة: ادعولي مفيش حاجة تستاهل إنك تضغط على نفسك ولا تزعل وتمرض وتموت، إنا لله وإنا إليه راجعون.