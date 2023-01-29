 جوتشي الإيطالية تتعاقد مع ساباتو دي سارنو ليصبح مديرا إبداعيا جديدا لها - بوابة الشروق
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جوتشي الإيطالية تتعاقد مع ساباتو دي سارنو ليصبح مديرا إبداعيا جديدا لها

علم إيطاليا
علم إيطاليا
د ب أ
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 1:41 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 1:42 ص

تعاقدت شركة جوتشي الإيطالية العملاقة للأزياء والمنتجات الجلدية مع ساباتو دي سارنو ليصبح مديرا إبداعيا جديدا لها.

وسيقوم دي سارنو في المستقبل بتطوير مجموعات من منتجات الإكسسوارات والملابس التى تناسب مختلف أنماط الحياة للرجال والنساء لعلامة جوتشى التجارية، وفقا لمجموعة الأزياء الفرنسية كيرينج، التي تمتلك العلامة الإيطالية.

ودي سارنو ، من مواليد نابولي ، عمل سابقا في برادا ودولتشي آند جابانا ومؤخرا في فالنتينو ، حيث تدرج فيها بالرتب الوظيفية منذ أن بدأ في العمل بها عام 2009.

ويخلف دي سارنو /39 عاما/ أليساندرو ميشيل الذي استقال من منصبه في ديسمبر. وقال بيان كيرينج إنه لم يتضح متى سيبدأ العمل لكنه سيبدأ بمجرد أن "يكمل جميع التزاماته في دوره الحالي".

ومن المتوقع أن يقدم دي سارنو مجموعته الأولى في أسبوع الموضة النسائية في ميلانو في سبتمبر 2023.

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