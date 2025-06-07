• نظمتها هيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة في إطار مبادرة "عيدنا فلسطيني"، تحت شعار "لن ننسى غزة الأقصى"، حيث رفع المشاركون صور الأقصى..

شارك آلاف المغاربة، السبت، في وقفات تضامنية مع غزة بمدن متعددة، منددين بالإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ 20 شهرا.

الوقفات التضامنية نظمت، خلال أول أيام العيد الذي حل السبت على المملكة، بعدة مدن مثل مكناس (شمال)، والقنيطرة (غرب)، ووجدة (شرق)، وأكادير (جنوب غرب) استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

ونظمت الهيئة هذه المظاهرات، في إطار مبادرة "عيدنا فلسطيني"، تحت شعار "لن ننسى غزة الأقصى"، حيث رفع المشاركون صور الأقصى.

وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين طالبوا بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على إرسال المساعدات، بالنظر إلى حجم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة.

ورددوا شعارات تندد بالحرب الإسرائيلية على القطاع، وأخرى للسماح بمرور المساعدات للقطاع.

ومن بين الشعارات المرددة "نقولو حنايا كاملين (نقول نحن كلنا) عاشت فلسطين"، و"تحية مغربية لفلسطين الأبية".

كما عمل المشاركون بأكادير على إحراق العلم الإسرائيلي في إشارة إلى الغضب الشعبي حيال ما تقوم به تل أبيب في غزة.​​​​​​​

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لأكثر من 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.