رياضة الشرقية: تدريب أطفال التوحد بالمراكز تحت شعار نتوحد من أجلهم

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الشرقية، إن فعاليات تدريب أطفال التوحد مستمرة في مركزي شباب ديرب نجم وناصر بمدينة الزقازيق، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، تحت شعار "نتوحد من أجلهم"، ضمن مبادرة وزارة الرياضة للاهتمام بأطفال التوحد، والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء في المدرسة أو المنزل، ومساعدتهم في تعلم طرق التعامل مع الآخرين؛ بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة، وتنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.



وأوضح وكيل وزارة الشباب، في بيان اليوم الأحد، استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة، بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة في المديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية في وزارة الشباب والرياضة؛ لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه، وتعليمهن كيفية الدفاع عن النفس وتشجيعهن على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.



وأشار إلى أن تدريب عضوات المشروع القومي للمرأة يتم من خلال 4 مراكز تدريب في نوادي ومراكز شباب الصالة المغطاة في مدينة الزقازيق بجوار منطقة التجنيد، ونادي السكة الحديد، ومركز شباب مباشر في الإبراهيمية، ومركز شباب ميت يزيد في منيا القمح، ومركز شباب ديرب نجم، وفقًا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات، تحت إشراف فني من خبراء الاتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة في الوزارة والمديرية.