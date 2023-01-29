تنسيقية الأحزاب: عقدنا 60 صالونا وفاعليات حوارية حضرها أكثر من 220 ضيفا خلال 2022

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، وأمين لجنة الحوار السياسي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم عقد 60 صالونا في عام 2022، وفاعليات حوارية بأشكالها المختلفة من حلقة نقاشية أو مائدة مستديرة أو صالون مذاع، حضرها أكثر من 220 ضيفاً.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأضافت سمير، أنه تم عقد 30 فاعلية مرتبطة بالحوار الوطني بمحاوره الثلاثة (السياسي والاجتماعي والاقتصادي)، ولا يوجد أي نوع من القيود عليها وتكون بكل حرية .

من جهته، قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ومسئول اللجنة الدبلوماسية بالتنسيقية: "لدينا ذراع وجناح دبلوماسي في التنسيقية له دور مهم مع جميع الأحزاب والسفارات والمنظمات الدولية التي تعمل فى مصر".

وأضاف الخولي أن التنسيقية قامت بدور مهم في عودة الطلاب الدارسين في أوكرانيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر، وأيضا خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والعديد من اللقاءات المهمة مع السفارات التي تم عقدها داخل مقر التنسيقية.

بدوره، قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية إن لجنة التنظيم تعمل من أجل كيان التنسيقية وتقديم سياسة بمفهوم جديد، موضحا أن الأعضاء داخل لجنة التنظيم حوالي 10 % من إجمالي أعضاء التنسيقية، واستكمل: لجنة التنظيم تعمل على إعداد الفاعليات في صورها النهائية.

وبشأن المشاركة المجتمعية، قال عزمي: تم استحداثها العام الماضي، والهدف منها إيجاد بيئة ومناخ لعمل سياسي يختلف داخل الأحزاب ومشاركة حقيقية للأعضاء في مناسباتهم الاجتماعية والمختلفة سواء في أعياد الميلاد وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

وأكد أن لجنة التنظيم تدعم أعضاء التنسيقية في الكثير من المناسبات وحتى في الحالات المرضية، مشيرا إلى أن لجنة التنظيم تعمل علي المشاركة المجتمعية من أجل بث روح الحب والود بين أعضاء التنسيقية، بحيث تسمح لأعضاء التنسيقية أن يختلفوا في الآراء والمناقشات السياسية، لكن يظلوا أصدقاء وأخوة ويستطيعون البناء لمستقبل مصر، التي نحلم بها.

وأكد أن هناك تطويرا للمشاركة المجتمعية؛ بحيث يكون هناك مشاركة أكبر وتضامن بين أعضاء التنسيقية، الذي يصل أعضاؤها لحوالي 400 عضو، مؤكدا أن المواقف الإنسانية؛ هي التي تبقي.