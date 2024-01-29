تعليق مثير من الركراكي على خروج مصر من كأس الأمم

علق وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، أمس الأحد، بركلات الترجيح (8-7)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1).

وقال وليد الركراكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: «إقصاء منتخب مصر من أمم أفريقيا؟ أمر لا يهمني، بالتأكيد نشعر بالحزن لخروجهم، لأنهم في النهاية إخواننا».

وأضاف: «ما يهمني هو منتخب المغرب، شخصيًا لا نفكر في تلك القضية، المتعلقة باللعب لأجل راية العرب، نحن نلعب من أجل المغرب».

وأكمل: «نحن في مسابقة إفريقية، لا يجب أن يكون هناك ضجة بشأن هذا الأمر، ولا نركز سوى على مشوارنا، ما نريده هو القيام بعملنا بأفضل طريقة ممكنة».

هذا ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره جنوب أفريقيا، غدًا الثلاثاء، لحساب دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، على ملعب «لاورينت بوكو».