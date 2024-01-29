وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يتفقدان القافلة الطبية متعددة التخصصات لمؤسسة راعي مصر بالمنصورة

أجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جولة تفقدية في القافلة الطبية التي تقيمها مؤسسة "راعي مصر" لعلاج أهالي القرية بمختلف التخصصات (أمراض الباطنة – العظام – الرمد – الجلدية – النسا - الأطفال) في قرية بدواي بمركز المنصورة بالمحافظة، وكذلك في وحدة طب الأسرة في القرية.

وأشادت وزيرة الهجرة، خلال الجولة، بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة راعي مصر للمواطنين خاصة أنها عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدة أن دور المجتمع المدني الجاد فاعل وهام في نجاح المبادرات القومية الكبرى، لافتة إلى مشاركتها في سبتمبر الماضي في افتتاح مؤسسة راعي مصر لـ 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر حاجة، والتي ساهم فيها عدد من الأطباء وأبناء مصر من المصريين بالخارج من أستراليا متبرعين للمؤسسة.

وأشادت جندى، بالخدمات الطبية المقدمة في القافلة والتخصصات المتوفرة بها لعلاج المرضى الأكثر احتياجا، مؤكدة أن التعاون مع وزارة الهجرة في للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية أمر مهم ومثمر، إضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" لصالح أهالي القرى الاكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، ضمن خطة تنفيذية لتحقيق توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب، بما يحقق تنمية مستدامة تساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت جندي، أن القافلة تأتي تفعيلاً لدور مؤسسة راعي مصر في خدمة المجتمع وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر احتياجاً، حيث تستهدف القافلة خدمة أهالي قرية بدواي من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، مشيرة إلى أن راعي مصر واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

ومن جانبها، أكدت دينا فوزي، مدير قافلة راعي مصر الطبية في بدواي بالمنصورة، أن القافلة تتضمن تقديم خدمات الكشف الطبي مجانًا على أهالي القرية في تخصصات الباطنة والعظام والرمد وأمراض النساء والأطفال، مضيفة أن الخدمات تشمل توفير رعاية صحية، وصرف أدوية، ولافتة إلى أن المؤسسة لديها عيادات متنقلة تخدم القرى والنجوع الأكثر احتياجا، حيث تحتوي كل سيارة على 3 عيادات طبية وملحق بها عيادتان خارجيتان ومعمل تحاليل وغرفة للأشعة وصيدلية.

وجدير بالذكر، أن وزارة الهجرة تتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، من خلال تقديم خدمات طبية بواسطة قوافل علاجية بالمجان لعدد كبير من المواطنين من أهالي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مثل الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقرية الحرجة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وبعض قرى النوبة بأسوان، وقرية كريم بساط الدين مركز شربين بالدقهلية، وعدد من قرى محافظة الفيوم.