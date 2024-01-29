تأجيل محاكمة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير لجلسة 12 فبراير المقبل

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أجلت محكمة جنح أكتوبر أول جلسة محاكمة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر لجلسة 12 فبراير المقبل؛لضم التقارير الفنية الخاصة بسيارة المتهم.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

وطالب شعبان سعيد المحامي هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه، وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة، حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد، واختتم مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وشهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف؛ ما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فني بمرور الجيزة؛ لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور، والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.