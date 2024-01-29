وول ستريت جورنال تكشف سبب فشل التصدي للهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن

أرجعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، سبب فشل التصدي لهجوم الطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في الأردن، إلى أنها اقتربت بالتزامن مع عودة طائرة بدون طيار أمريكية إلى القاعدة.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، أمس، مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة للجيش الأمريكي شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن عودة الطائرة الأمريكية بدون طيار إلى القاعدة أدى إلى بعض الارتباك حول ما إذا كانت هذه الطائرة صديقة أم عدوة.



وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن الطائرة بدون طيار المعادية أطلقت من العراق من قبل ميليشيا تدعمها طهران.



من جانبه، قال مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تعثر بعد على أدلة حتى الآن على أن إيران قادت الهجوم.



وقالت القيادة المركزية، في بيانها أمس، إن "الهجوم أسفر عن إصابة 25 عسكريا أيضا"، مؤكدة أن "ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير".



من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وتعهد بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة، بحسب قوله.