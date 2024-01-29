خارجية العراق: نرفض التصعيد الأمني في شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، داعية إلى أهمية خفض التصعيد الإقليمي في ظل الظروف الحرجة الراهنة وضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لتحقيق الاستقرار.

وقالت في بيان لها، إن «الوزارة ترفض التصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا»، مؤكدة ضرورة إفساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي؛ التي تبذل فيها الحكومة العراقية جهوداً حثيثة للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم مصلحة العراق والمنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد أفرادها المصابين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية أمريكية الحدود السورية الأردنية إلى 34 جريحا، يضافون إلى ثلاثة من القوة قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء الأحد.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

وأوضحت أن القاعدة المستهدفة كانت تضم نحو 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية.

وأشار مسئول أمريكي، نقلت عنه شبكة سي.إن.إن، إلى إجلاء 8 من الجنود المصابين من الأردن لحاجتهم لتدخل طبي.