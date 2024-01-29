حماس تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ حكم العدل الدولية

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن المجتمع الدولي عليه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حُكمَ محكمة العدل الدولية، في جلستها حول طلب جمهورية جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مستعجلة، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يواجهها، عبر استصدار قرارٍ من مجلس الأمن الدولي، يضع حكم المحكمة موضع التنفيذ المُلزِم.



وثمن خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، الدعوة الجزائرية لمجلسَ الأمن الدولي، لعقد اجتماعٍ يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، داعيًا المجلس إلى تحمّل مسئولياته تجاه ما يتعرّض له شعب فلسطين من جرائم.



وأشار إلى أن «وضعَ كيان الاحتلال الإرهابي في قفص الاتهام، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية؛ يضع العواصم الغربية الداعمة له وعلى رأسها واشنطن، ولندن وبرلين، وغيرها؛ موضع الاتهام»، قائلًا إن «هذه الدول شريكة أساسية في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة».



ونوه أن «استمرار الدعم الأمريكي العسكري والسياسي لكيان متهم بالإبادة الجماعية، بعد صدور حكم المحكمة الأخير؛ هو تحدٍّ من الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن لقرارات المحكمة، وهي المؤسسة الأعلى في المنظومة القضائية الدولية».



وأضاف: «إنَّ الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، يتطلّعون إلى مضيّ محكمة العدل الدولية في إجراءات محاكمة كيان الاحتلال الصهيوني، على جريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان، المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».