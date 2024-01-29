اليابان تلحق بالولايات المتحدة وتعلق تمويلها للأونروا

لحقت اليابان بالولايات المتحدة ودول أخرى وأعلنت تعليقها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وسط مزاعم بأن أفرادا من موظفيها ربما يكونوا قد شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل العام الماضي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للانباء أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية ماكي كوباياشي قالت في بيان صحفي يوم الأحد إنه سيجري تعليق المساعدات الإضافية المقدمة للأنروا "في الوقت الحالي" إلى أن يجري التحقيق في الأمر والنظر في اتخاذ إجراءات مضادة.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب إعلان الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها سوف توقف مؤقتا تمويلها للأنروا، وذلك لأنها "منزعجة للغاية" من المزاعم القائلة بأن 12 من موظفي الأونروا ربما تورطوا في الهجوم المفاجئ على الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وقالت كوباياشي إن اليابان "تشعر بقلق بالغ" إزاء التورط المزعوم لموظفي الأونروا في "الهجوم الإرهابي"، وحثت الوكالة على التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة حتى تتمكن من "الوفاء بقوة بالدور الذي يجب أن تلعبه".

وحذت بعض الدول الغربية مثل بريطانيا حذو الولايات المتحدة في وقف تمويل الأونروا.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان يوم السبت إن القرارات التي اتخذتها تسع دول بتعليق التمويل " تهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك وتحديدا في قطاع غزة".