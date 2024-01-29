وليد عبداللطيف: فيتوريا من أضعف المدربين في تاريخ منتخب مصر

يرى وليد عبداللطيف لاعب الزمالك السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أضعف المدربين الذين تولوا الفراعنة، مشيرًا أنه لم يسبق له تدريب المنتخبات الوطنية مطلقًا.

وقال عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية: "لا أعتقد أن روي فيتوريا سيرحل عن تدريب منتخب مصر، لو كان القرار بيدي يجب رحيله فورًا، لم أصدق في الأساس أننا وصلنا لدور الـ16، لم نحقق أي مكسب، لم أتخيل مطلقا أننا سيصل بنا الأمر لذلك".

وأضاف: "هناك أخطاء واضحة في الإدارة الفنية، فهو ضعيف الشخصية وغير قادر على إدارة المباريات مطلقا، وكان يجب علينا اختيار مدرب قوي سبق له تدريب المنتخبات مثلما حدث في وقت سابق مع كارلوس كيروش".

وتابع: "كنا في السابق نعتمد على لاعبي المنتخب الأوليمبي في المنتخب الأول، فيتوريا لم يقم بضم أي لاعبين شباب مطلقا، ولم يساهم مطلقا في تطوير لاعب صغير السن أو ظهور عناصر جديدة".

وأكمل: "معظم تصريحات روي فيتوريا غريبة جدًا، فهو كان يقول بالأمس إن مواجهة الكونغو بمثابة مباراة نهائية، وهي بالفعل كذلك لأنها مواجهة إقصائية الفائز سيكمل في البطولة والخاسر سيخرج من المنافسات".

وأتم: "يجب التعاقد مع مدرب كبير يمتلك خبرات كبيرة داخل قارة إفريقيا، ندفع 200 ألف دولار وهو مبلغ كبير للغاية، لو كان يتقاضى فيتوريا مبلغ أقل كان من الممكن آلا نتحدث، هناك مدربين آخرين في إفريقيا تحصل على مبالغ أقل من ذلك بكثير، وكيروش كان موجودا وبعدما رحل ودرب منتخبات أخرى كان يتقاضى مبالغ أقل بكثير".