إحباط هجوم بمسيرة على ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا

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أعلن ميخائيل يفرايف حاكم مقاطعة ياروسلافل في وسط روسيا، محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط "سلافنفط - يانوس" في ضواحي مدينة ياروسلافل، بطائرة مسيرة اليوم الاثنين.

ونقلت قناة "آر تي عربية" عن يفرايف ما أورده اليوم عبر تطبيق "تليجرام": "أحبط نظام الحرب الإلكترونية الخاص بمصفاة النفط سلافنفط - يانوس هجوما بطائرة دون طيار".

وأكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق، مضيفا أن وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة تعمل حاليا في الموقع.

وتعالج مصفاة "سلافنفط - يانوس" ما متوسطه 15 مليون طن من النفط سنويا.

وفي عام 2022، احتلت الشركة المركز الثالث من حيث حجم تكرير النفط في روسيا.

ومن منتجات المصفاة بنزين السيارات ووقود الديزل وكيروسين الطائرات.