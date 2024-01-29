إحباط هجوم بمسيرة على ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا

أعلن ميخائيل يفرايف حاكم مقاطعة ياروسلافل في وسط روسيا، محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط "سلافنفط - يانوس" في ضواحي مدينة ياروسلافل، بطائرة مسيرة اليوم الاثنين.
ونقلت قناة "آر تي عربية" عن يفرايف ما أورده اليوم عبر تطبيق "تليجرام": "أحبط نظام الحرب الإلكترونية الخاص بمصفاة النفط سلافنفط - يانوس هجوما بطائرة دون طيار".
وأكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق، مضيفا أن وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة تعمل حاليا في الموقع.
وتعالج مصفاة "سلافنفط - يانوس" ما متوسطه 15 مليون طن من النفط سنويا.
وفي عام 2022، احتلت الشركة المركز الثالث من حيث حجم تكرير النفط في روسيا.
ومن منتجات المصفاة بنزين السيارات ووقود الديزل وكيروسين الطائرات.