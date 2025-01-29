تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربي حفلا في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا القاهرة.

وتعزف ياسمين بمصاحبة فرقتها الموسيقية ومشاركة عازفة الهارب الصاعدة ندى الزرقاني مجموعة من أشهر الألحان الشرقية، وموسيقى أغاني عمالقة الطرب، مثل محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزي، وعبدالحليم حافظ، وفيروز، وغيرهم.

فيما يتضمن الحفل عزف مجموعة من أشهر الأعمال العالمية الخاصة بآلة الهارب، والتي تقدمها الفنانة الواعدة ندى الزرقاني.

درست ياسمين الحربي بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها، حيث درست الموسيقى الكلاسيكية، وتخصصت في العزف على آلة الهارب، وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد أن درست آلاتي البيانو والعود، وبدأت في عام 1999 رحلتها مع الهارب، وقدمت حفلات ناجحة، نالت خلالها استحسان النقاد والجمهور، وأسست فرقتها الموسيقية عام 2000، والتي قدمت معها المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقى العربية التي أعادت صياغتها للتتناسب مع آلة الهارب، وقدمت الفرقة حفلات دورية لأهل جنوب مصر في المعابد وعلى ضفاف النيل في الأقصر وأسوان، وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الأوبرا الجديدة أكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الإدارية.