كلينتون من الرياض: السعودية ستجني خلال 5 سنوات ثمار الاستثمار في رأس المال البشري

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، أن السعودية ستجني خلال 5 سنوات ثمار الاستثمار في رأس المال البشري والموارد الطبيعية.

وقال كلينتون، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار في الرياض اليوم الأربعاء: "أشعر بجاذبية دائماً للمملكة وما تقوم به من جهود لتطويع السياحة؛ ما يخلق مزيداً من الفرص الاستثمارية، وهذا جوهر كل تقدم".

ووصف الرئيس الأمريكي الأسبق رؤية السعودية 2030 بأنها تعد ضمن الخطط التنموية الجريئة في العصر الحديث، مشيراً إلى أن القادة السعوديين لديهم شغف كبير من أجل تحقيق الخطط بحلول عام تحقيق الرؤية.

وقال كلينتون إن السعودية منحت اهتمامها في إطار تطوير رأس المال البشري، فيما أشار إلى أن المواطنين السعوديين يتمتعون بحالة ولاء تجاه قادتهم، مؤمنين برؤاهم الطموحة لتطوير اقتصاد البلاد.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل في مكتبه بالرياض كلينتون وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.