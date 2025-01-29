- شفيع: تحسن التصنيفات الائتمانية سيساعدنا في الترويج للسندات الجديدة

- أنيس: كان من الأفضل ألا نصدر يورو بوند في ظل ارتفاع أسعار العائد

طرحت مصر سندات دولية بعد غياب 4 سنوات بقيمة 2 مليار دولار، تم طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بحسب بيانات "بلومبرج" التي نقلتها عن مصدر مطلع.

وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى التي تبلغ مدتها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغة مدتها 8 سنوات وبعائد 9.45%. وتشير البيانات إلى تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.

يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن اتجاه مصر للأسواق الدولية مرة أخرى لسد الفجوة التمويلية موضحًا أننا في الوقت الحالي في وضع أفضل لطرح السندات "اليورو بوند" خاصة في ظل توقعات بتحسن مؤشرات الاقتصاد وتعافي قناة السويس.

وأضاف شفيع في تصريحاته لـ "الشروق" أن تحسن التصنيفات الائتمانية سيساعدنا في الترويج للسندات الجديدة، ومن المتوقع أن تتجه مصر للتنوع في أدوات الدين دوليًا من سندات خضراء أو صكوك سيادية.

عدلت وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"موديز" في مارس الماضي نظرتهما المستقبلية لمصر إلى إيجابية، ورفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2019، إلى "B" من "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن أسعار العائد التي تتراوح ما بين 9.5% إلى 10.5% تعتبر مرتفعة، وكان من الأفضل ألا نتجه لطرح سندات اليورو بوند، والأفضل التوجه إلى طرح سندات الاستدامة أو السندات الخضراء أو الباندا أو الساموري لأن عوائدها أقل من ذلك.

وأضاف أنيس في تصريحاته لـ "الشروق" أنه كان من الأفضل أن نتجه إلى طرح سندات دولية خاصة مع توجه وزارة المالية لتقليل حجم الاستدانة.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023/2024 بحسب بيان سابق لوزارة المالية.

وطرحت وزارة المالية في سبتمبر 2021 سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وذلك يعد الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وسبقه ذلك طرح آخر خلال فبراير من نفس العام، حيث أعلنت وزارة المالية وقتها عن تنفيذ طرح سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، و10، و40 سنة).