الكرملين: من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع الإدارة السورية الجديدة

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية، قائلًا إن موسكو ستواصل القيام بذلك.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لنتائج المفاوضات: «من الضروري بناء حوار مستمر مع السلطات السورية والحفاظ عليه، وهذا ما نقوم به وسنستمر في القيام به».

وردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لنتائج المحادثات، أجاب المتحدث: «هذه رحلة مهمة، وهذه اتصالات مهمة».

وزار وفد وزاري روسي، يوم أمس الثلاثاء، دمشق وأجرى محادثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع.

وذكرت الخدمة الصحفية لإدارة الجمهورية العربية السورية، أن الوفد الروسي ناقش مع أحمد الشرع المساهمة المحتملة لروسيا في إعادة إعمار سوريا وإصلاحها.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.

وقال بوغدانوف للصحفيين: «كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءً وكان الجو جيدًا».

وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على «طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، وأن بلاده مرتبطة بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون».