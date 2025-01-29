استمرار فعاليات وأنشطة صالة الطفل في اليوم السادس من معرض الكتاب

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تستمر صالة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة اليومية، بهدف تنمية الإبداع والتثقيف لدى الأطفال، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الفنون والمعارف.

وفي اليوم السادس، استكمل ركن ورش الفنون القولية فعالياته بعقد ورشة حكي متميزة تحت عنوان "حكايتنا"، قدمها الأستاذ هيثم سيد بتنظيم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل.

كما أدار الدكتور يحيى حسن ورشة حكي مع أطفال النشاط الثقافي بنادي الزمالك، بمشاركة حسام أبو العلا.

ومن جهة أخرى، تم تقديم ورشة حكي بعنوان "أنا المصري" بواسطة الدكتورة سحر حسن والدكتورة عزة محمود.

وشهد اليوم السادس أيضًا تكريم الكاتب فريد معوض بحضور الكاتب محمد ناصف، بمشاركة المركز القومي لثقافة الطفل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وعلى صعيد الورش التفاعلية، نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة دوائر حكي دوّي للأطفال، مع توزيع هدايا على الفائزين. كما عقدت ورشة اللعب بالحكي مع الفنان صدام العدلة، والتي نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي إطار الورش الفنية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ورشة "هيا بنا نرسم قصتنا"، والتي تتضمن أنشطة القص واللصق والتلوين باستخدام خامات متنوعة، إلى جانب ورش رسم على الوجه، وتصميم أساور من الخرز، وورش تلوين على الفخار.

كما استمرت الفعاليات بورشة "ألغاز الأمثال المرحة"، إلى جانب ورشة كولاج طباعي باستخدام أحجار ونباتات متنوعة، وورشة تشكيل حر بالرسم والورق.

إضافة إلى تنظيم ورشة للأشغال النحاسية التي تضمنت التشكيل على النحاس والرسم بالألوان عليه. واختتمت الورش الفنية بورشة "يلا نلون"، التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتقديم أنشطة رسم وتلوين إبداعية للأطفال.