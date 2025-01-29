 سيف الدرع أفضل لاعب بمباراة مصر وفرنسا بمونديال اليد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيف الدرع أفضل لاعب بمباراة مصر وفرنسا بمونديال اليد

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 12:23 ص

حصل سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد على رجل مباراة الفراعنة أمام فرنسا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل والتي انتهت لصالح فرنسا 34/33.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا على نظيره مصر بنتيجة "18-14" في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا بكرواتيا.

قدم لاعبو منتخب مصر لكرة اليد أداءً بطوليًا أمام فرنسا في مباراة ربع النهائي، حيث أظهروا روحًا قتالية وإصرارًا كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم التأخر بفارق 4 أهداف في الشوط الأول، نجح الفريق في العودة بقوة خلال الشوط الثاني، ليقلّص الفارق ويضغط على المنتخب الفرنسي حتى اللحظات الحاسمة.


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