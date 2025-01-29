ملك الأردن يؤكد ضرورة تثبيت اتفاق غزة وبقاء الفلسطينيين في أرضهم

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وبقاء الفلسطينيين في أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة.

جاء ذلك خلال لقاءاته مع مسئولين أوروبيين، في إطار زيارة عمل رسمية غير معلنة المدة يجريها إلى بلجيكا منذ الثلاثاء، وفق بيان للديوان الملكي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وقال الديوان، إن الملك عبد الله عقد لقاءات منفصلة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وبحثت اللقاءات التطورات الإقليمية، حيث شدد الملك عبد الله على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى "أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دفع جهود تحقيق السلام".

وأكد ملك الأردن "أهمية تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشددا على "استمرار الجهود الأردنية الإغاثية بكل السبل الممكنة".

وحذر ملك الأردن من "خطورة التصعيد (الإسرائيلي) في الضفة الغربية (المحتلة)، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 882 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

و شدد الملك عبد الله خلال لقاءاته، على موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين.