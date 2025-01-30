الزراعة بعد فتح باب استيراد كتاكيت التسمين وبيض المائدة: نتخذ إجراءات لمنع أية ارتفاعات بالأسعار

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أية ارتفاعات الأسعار أو الاحتكار في القطاع الداجني.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تعمل على المحافظة على المنتج الصغير وتشجيعه في دخول العملية الإنتاجية وتعظيم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن معدلات التسكين في المزارع حاليًّا تسير بشكل جيد جدًا، موضحًا أن هذا الأمر يعني خروج إنتاج داجني بكميات كبيرة بما يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

وأوضح أن كميات الدواجن التي يتم استيرادها في الوقت الحالي، تكون بمعدلات إنتاج عالية، وهو أحد الأسس التي تُوضع لاختيار القطعان المستوردة والمناطق التي يتم الاستيراد منها.

ولفت إلى أن العملية الإنتاجية تغطي شهر رمضان بالكامل وما بعده في ظل زيادة الإقبال على القطاع الداجني، مطمئنًا المواطنين بأن موسم رمضان سيشهد وفرة في الكميات المعروضة.

وشدد على أن الوزارة تحافظ في الوقت نفسه على الإنتاج المحلي، مؤكدا أن الأولوية هو تشجيع المنتج المحلي بكل الطرق وتقديم الدعم له.

وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج مع التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم الاستيراد من مناشئ موقفها الوبائي يسمح بالاستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجيه العالية.

كما قررت الوزارة السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار يأتي ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

من ناحيته، وجه علاء فاروق وزير الزراعة بتذليل كل العقبات التي تواجه مربى ومنتجى الدواجن والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتقديم القروض التمويلية الميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع في الطاقات الإنتاجيه لزيادة الإنتاج، وخاصة مع تراجع أسعار الأعلاف وإستقرارها، وإقبال المربيين على التربيه والإنتاج.