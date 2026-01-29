صحة القاهرة تشارك في خطة التأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57

تشارك مديرية الشؤون الصحية بمحافة القاهرة، في خطة التأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، والتي تُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 23 يناير وحتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وقال الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، إن الخطة تشمل التأمين الطبي تسيير قوافل طبية متكاملة تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، إلى جانب تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية، بما يضمن إتاحة الرعاية الصحية المتكاملة لروّاد المعرض والعاملين به على حدٍّ سواء.

وأشار إلى مشاركة فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي بفاعلية ضمن منظومة التأمين الطبي، من خلال تنظيم ندوات توعوية وإرشادية تستهدف رفع الوعي الصحي لدى الزائرين، والتعريف بالخدمات الطبية المقدمة من القوافل المتواجدة داخل أروقة المعرض، تعزيزًا لمفاهيم الوقاية، وترسيخًا لثقافة الصحة العامة.

وأوضح أن ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دمج البُعد الصحي في الفعاليات القومية الكبرى، وتأكيدًا على التزام المنظومة الصحية بتقديم خدمة طبية آمنة، إنسانية، ومجانية، تليق بالمواطنين وزائري الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة.