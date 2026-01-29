الصين تحظر 73 شخصا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة في أحدث حملة لمكافحة الفساد

حظرت الصين، اليوم الخميس، 73 شخصا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة، وخصمت نقاطا من تسعة أندية في دوري الدرجة الأولى، في إطار أحدث حملاتها لمكافحة الفساد.

وكان من بين الأشخاص المحظورين المدرب السابق للمنتخب الوطني ولاعب إيفرتون، لي تي، والرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، تشن شويوان.

وقال مسئول في الاتحاد الصيني لكرة القدم: "بالنسبة لـ73 شخصا من العاملين في هذا المجال، من بينهم تشن شويوان ولي تي، الذين ثبتت إدانتهم بأحكام قضائية نافذة، فرض الاتحاد الصيني لكرة القدم حظرا مدى الحياة على مشاركتهم في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم".

وفي عام 2024، أدين لي، الذي تولى تدريب المنتخب الوطني في الفترة من عام 2019 إلى عام 2021، وتشن بتلقي رشاوى بملايين الدولارات.

وحكم على "لي" بالسجن 20 عاما، فيما حكم على تشن بالسجن مدى الحياة.

كما عوقبت تسعة أندية من الدوري الصيني الممتاز بخصم نقاط وفرض غرامات مالية.

وفي سبتمبر 2024، تم إيقاف 43 مسئولا ولاعبا مدى الحياة عن أي نشاط كروي.