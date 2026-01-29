 بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 6:49 م القاهرة
بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب

مي فهمي
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 6:22 م | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 6:22 م

استضافت قاعة «ديوان الشعر» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية التي تحمل رقم 57، الأمسية الشعرية الأولى لليوم الثامن من أيام المعرض.

جاءت الأمسية بمشاركة نخبة من الشعراء وهم: أشرف مطاوع، وبشيرة محب، ومحمد غازي النجار، ومحمود مرعي، وسامي دراز، إلى جانب زينب الفيسي من الأردن، وفضل خلف جبر من العراق، وناهد شبيب من الإمارات، بإدارة الشاعر محمد أبو العزايم.

ووسط احتشاد جمهور الشعر من مختلف الأطياف، ألقى الشعراء قصائدهم ما بين العامية والفصحى جنبًا إلى جنب، والتي تناولت العديد من القضايا الإنسانية الإشكالية التي يعالجها الشعر.

وجاءت الأصوات الشعرية ما بين الكلاسيكي والحداثي، معالجة القضايا الفردية، التي تبدو هامشية، والأخرى منشغلة بقضايا، يجمعهما الهم الجمعي الإنساني.

