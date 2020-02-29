طالبان تعلن وصول وفدها إلى قطر لتوقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة

أعلن مسؤولون في حركة طالبان الأفغانية اليوم السبت أن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن الولايات المتحدة وطالبان تستعدان للتوقيع على اتفاق سلام بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث الأفغان على اغتنام فرصة السلام ، مضيفا أنه في حال التزمت طالبان وحكومة أفغانستان بهذه التعهدات فسيكون لدى واشنطن مسار قوي للتقدم قدما لإنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة قواتها إلى الوطن.