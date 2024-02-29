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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت فى موقعها على الإنترنت "واى نت"، اليوم الخميس، أن مرتكب الهجوم بالقرب من مستوطنة عيلى بالضفة الغربية يدعى محمد مناصرة، وهو مقيم بمخيم قلنديا للاجئين ومرتبط بحركة فتح، وسبق سجنه في أحد السجون الإسرائيلية

وقالت الصحيفة إن مناصرة هو أحد ضباط شرطة السلطة الفلسطينية ووصفته بأنه"إرهابي".

ووفقا لتقارير فلسطينية تعادل رتبته "مقدم" وقد تخرج فى كلية الشرطة المصرية.

وأطلق سراح المناصرة من سجن عوفر الإسرائيلي عام 2019، بعد قضائه عقوبة خاصة بالأسلحة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد ذكرت أن مستوطنين إسرائيليين لقيا حتفهما اليوم الخميس ، في هجوم بالرصاص بالقرب من مستوطنة عيلي.

وأشارت إلى أنه تم تحييد منفذين العملية بعد شنهما هجوما على محطة وقود في المستوطنة الواقعة بالضفة الغربية.

وقالت إن شخصين على الأقل قتلا فى هجوم بالرصاص بعد ظهر اليوم الخميس في محطة وقود عند مدخل مستوطنة عيلي.

وأوضحت أن القتيلين، اللذين لقيا حتفهما فى مسرح الحادث، هما شاب فى العشرينات من عمره ورجل فى الأربعينات من العمر.

وبحسب الصحيفة، وقع الهجوم فى نفس الموقع الذي شهد هجوما خلال الصيف الماضي لقي خلاله 4 إسرائيليين حتفهم.

ووصف أرييل إلمالياخ ، رئيس المستوطنة الهجوم بأنه "خطير".