هيئة المعابر في غزة: نحتاج 1000 شاحنة مساعدات يوميا لإغاثة سكان القطاع

قال مدير الإعلام في هيئة المعابر في غزة هشام عدوان، إن القطاع يحتاج إلى دخول ما لا يقل عن 1000 شاحنة مساعدات يوميا، منوهًا أن «القطاع من نقص الإمدادات في كل شيء».

ونوه المسئول الفلسطيني لوكالة أنباء «العالم العربي» بأن «عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات التي تدخل عبر معبر رفح البري يوميا لا تكفي لإغاثة سكان القطاع»، مشيرًا إلى أن 100 شاحنة لا تكفي لمحافظة واحدة.

وأكمل: «كان يدخل في السابق أقل شيء 500 شاحنة يوميا، وذلك كان في ظل وجود المخزون الاستراتيجي من كل البضائع والسلع أما الآن فلا مخزون استراتيجي لأي شيء في قطاع غزة بالمطلق، لذلك نريد أن يدخل يوميا ما لا يقل عن ألف شاحنة حتى يتم إغاثة الناس في القطاع».

وأكد عدوان أن المعبر مفتوح بشكل دائم إلا في بعض الحالات الاستثنائية، نافيًا إمكانية تحديد متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى القطاع.

ولفت إلى أن «عدد المسافرين الذين يخرجون من القطاع يوميا نحو 500 مسافر بما فيهم الجرحى والمرضى»، قائلًا إن «متوسط عدد الجرحى الذين يغادرون يوميًا نحو 10».

ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.

وبحسب برنامج الأغذية العالمية، فإن فرقه أبلغت أن المواطنين يعانون من «مستويات غير مسبوقة من اليأس»، بينما حذّرت الأمم المتحدة من أنّ 2.2 مليون شخص باتوا على شفا المجاعة.

منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية «الفاو»، قالت إن مواطني غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، وأن الظروف في غزة تشبه المجاعة.

وأوضحت أن جميع مواطني غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة ينتمون إلى أحد مستويات الجوع الثلاثة، التي تتراوح ما بين حالة الطوارئ إلى الأزمة إلى الكارثة، وهي أوضاع لم تشهدها «الفاو» من قبل في أي بلد في أنحاء العالم، وما يثير القلق أن المزيد من الناس في غزة ينتقلون إلى مرحلة المجاعة، وما لا يقل عن 25% من سكان القطاع بلغوا أعلى مستويات تصنيف الجوع.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أنّ النقص المقلق في الغذاء وتزايد سوء التغذية والأمراض، قد يؤديان إلى انفجار في وفيات الأطفال في غزة.

ويعاني واحد من كل ستة أطفال دون الثانية من العمر في غزّة من سوء التغذية الحاد، وفق تقديرات لمنظمة اليونيسف نُشرت في 19 فبراير.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.