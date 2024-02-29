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المستشار الألماني يزور مدينة دريسدن قبل انتخابات مهمة

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
د ب أ
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:43 ص

من المقرر أن يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بزيارة لمدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا. وتأتي الزيارة قبل ستة أشهر من انتخابات الحكومة الإقليمية للولاية ساكسونيا.

وسيزور المستشار شولتس في الصباح شركة ألبه فلوجتسويجفركه المتخصصة في تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن، تعمل لصالح خطوط طيران في مختلف أنحاء العالم. 

وسيتوجه شولتس بعد ذلك إلى جلاسهوته، القريبة من دريسدن، لزيارة شركة نوموس لصناعة الساعات، وهي مشهورة بساعاتها الميكانيكية.

وبعد الظهر، يعتزم شولتس العودة إلى دريسدن ليلتقي أشخاصا ضالعون في مشروع قطار الديمقراطية بالمدينة.

وبالتعاون مع شركة النقل العام في دريسدن، تقوم الرابطة التي تحمل نفس الاسم بتحويل الترام بانتظام إلى مكان للنقاش حيث تعقد النقاشات الخاضعة للإشراف بانتظام في آخر مقصورة من ترام يتحرك.  

وفي المساء، يلتقي شولتس مع الجمهور بمركز كرافتفركه ميته الثقافي القريب من وسط المدينة.


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