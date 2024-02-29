رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية عن مجزرة الرشيد: رهيبة ومروعة ولم يشهد التاريخ مثيلها

وصف رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أشتية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجائعين الباحثين عن الطعام في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، وذهب ضحيتها 109 شهداء و800 جريح بالمروعة والرهيبة، التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا.

وطالب أشتية، الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، بالعمل على الوقف الفوري لجرائم الإبادة، التي يذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى يوميا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما دعا لسرعة تدفق المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية الى القطاع، ولا سيما في الشمال، الذي يعاني فيه مئات آلاف المواطنين من حرب تجويع ممنهجة تفتك بهم وبأطفالهم.

وفي وقت سابق من الخميس، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأعلن متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، "ارتفاع حصيلة الشهداء" ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب مدينة غزة إلى 104 فلسطينيين، بالإضافة إلى 760 مصابا.