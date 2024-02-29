وفد إسرائيل المفاوض يعود من قطر بعد بحث صفقة الأسرى مع حماس

عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى تل أبيب، الخميس، قادمًا من قطرية، حيث بحث تفاصيل صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة "حماس" الفلسطينية.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عبر منصة "إكس" إن "الوفد المفوض بإجراء محادثات إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة عاد من قطر إلى إسرائيل".



ولم تذكر الهيئة أية تفاصيل أخرى بشأن نتائج زيارة الوفد الإسرائيلي إلى قطر.



كان الوفد الإسرائيلي وصل قطر الاثنين الماضي، ليبحث مع الوسطاء تفاصيل صفقة تبادل أسرى مع "حماس"، تتضمن هدنة مؤقتة للحرب المدمرة المستمرة على غزة منذ نحو 5 أشهر.



ولم ترشح تفاصيل رسمية عن تلك المباحثات، لكن وسائل إعلام عبرية غير رسمية تحدثت، خلال الأيام القليلة الماضية عن صفقة تبادل أسرى محتملة بين إسرائيل و"حماس"، والتي من المتوقع أن تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "من العيار الثقيل".



وكشفت القناة الـ"13" العبرية الخاصة عن فحوى مسودة مزعومة نتجت عن "اجتماع باريس" بشأن صفقة بين إسرائيل و"حماس"، قالت إنها تتضمن إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا مقابل 404 أسرى فلسطينيين، بينهم 15 أسيرا محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة، و47 أفرج عنهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011 وأعادت إسرائيل اعتقالهم لاحقا.