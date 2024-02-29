إيران: استهداف إسرائيل طوابير مساعدات إغاثية بغزة عمل همجي

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وصف متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب مدينة غزة بأنه "عمل همجي".

وقال كنعاني في منشور على منصة إكس: "استشهد أكثر من 100 فلسطيني كانوا ينتظرون في طوابير المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد بغزة، وأصيب أكثر من 800 آخرين، نتيجة الهجوم الهمجي للكيان الصهيوني".

وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "جرح غزة لن يمحى من ذاكرة الأحرار"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف: "العار الناجم عن دعم النظام الصهيوني القاتل (إسرائيل) والصمت حيال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، لن يُمحى من جبين المدافعين المزيفين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا".

والخميس، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وأسفر ذلك عن استشهاد 112 فلسطينيا، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.