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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق ومراقبة الحالة التموينية والأسعار، وتحت إشراف مديرية التموين والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين.

وكشف محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس، عن شن حملة تموينية بالمركز بقيادة الدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس، وعبدالمفيد عبد المنعم مفتش تموين بندر ديرمواس، استهدفت المرور على المخابز البلدية بمدينة ديرمواس وتوابعها.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 26 مخالفة ما بين : "خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم إعلان وعدم نظافة وبون صرف"، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، ستواصل متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الأسواق، بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس.