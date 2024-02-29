استقبل محافظ مطروح، خالد شعيب، اليوم، وفدًا لجامعة الأزهر الشريف، لمناقشة جهود التعاون لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمطروح تبدأ العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بكلية البنات، يضم ثلاث شعب هى اللغة العربية والشريعة وأصول الدين، لتكون نواة لفرع الجامعة على أن يكون مقرها المؤقت مبنى كلية التربية الحالى.



رأس وفد جامعة الأزهر، أمين عام الجامعة محمد عبد الخالق مرسى، وعضوية كلاً من مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية، عمرو محمد هلال، ومدير عام رعاية الطلاب، محمد قاسم الدسوقي، ومقرر مجلس الجامعة، هشام سلامة، ومسئول الخطة الاستثمارية، محمود عبد الوهاب السيد، ومسئول إدارة المشروعات الاستثمارية، مريم عبد الله غباشي.



وحضر اللقاء السكرتير العام للمحافظة، أشرف إبراهيم، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عبد العظيم سالم، ونائب رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح، محمد مصطفى، ومدير الأملاك والإدارات المعنية، محمد الحوفى.



وتضمن مقترح إنشاء فرع الجامعة أن تتفقد اللجنة الموقع المقترح تخصيصه لإنشاء فرع الجامعة على قطعة أرض بمساحة 15 فداناً بمنطقة شارع على حميدة – علم الروم، مع التأكيد على الحاجة لافتتاح فرع لجامعة الأزهر بمطروح والإقبال الكبير لأبناء مطروح على التعليم الأزهرى مع إمكانية استقبال طلاب من دولة ليبيا الشقيقة.



كما ناقش اللقاء مقترح إنشاء مدينة سكنية للطلاب وكذلك استراحات أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق بين إدارة التخطيط العمرانى ومجلس مدينة مرسي مطروح وإدارة الأملاك، وكذلك مقترح وضع تصور للكليات التى تحتاج إليها المحافظة في التخصصات التعليمية المختلفة بما يوفر مزيد من الكوادر البشرية لمواكبة جهود التنمية على أرض مطروح.