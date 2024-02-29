محتجون إسرائيليون يقتحمون نقطة تفتيش ويدخلون قطاع غزة

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اقتحم متظاهرون إسرائيليون نقطة تفتيش عسكرية خلال احتجاج عند معبر إيريز الحدودي إلى قطاع غزة، ودخلوا القطاع المحاصر، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع حوالي 100 محتج من قبل عند المعبر الواقع شمالي قطاع غزة، حسبما أكد جيش الاحتلال بناء على طلب، بعدما أفادت بالواقعة عدة بوابات إخبارية إسرائيلية.

وذكر جيش الاحتلال أنه "بعد ظهر اليوم الخميس، وصل حوالي 100 محتج بمحاذاة معبر إيريز".

وخالف حوالي 20 محتجًا تعليمات جيش الاحتلال، واقتحموا نقطة التفتيش العسكرية التي يحرسها جنود الكيان الصهيوني بعنف، وعبروا المنطقة الحدودية بين أراضي دولة الاحتلال وقطاع غزة إلى نقطة محاذية للحدود".

وكان المتظاهرون من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، وتمكن بعضهم من التقدم لمسافة 500 متر داخل قطاع غزة قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إيقافهم، بحسب التقارير.

ورصد جنود المجموعة خلال الواقعة قبل أن يتم إعادتهم إلى إسرائيل وتسليمهم للشرطة، بحسب جيش الاحتلال.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يحاولون إقامة مستوطنة مؤقتة بألواح الخشب على الجانب الآخر من الحدود، بينما كانوا في أراضي دولة الاحتلال.

وحدثت مناوشات حادة بين المحتجين والجنود الذين منعوهم من الدخول.