ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وترويج وبيع قطع أثرية بالبحيرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وترويج وبيع قطع أثرية بالبحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عرض (صاحب شركة لتجارة مواد البناء وعامل، مقيمان بمحافظة البحيرة) قطع أثرية للبيع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفى، واتخاذهما من الشركة ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مقراً لمزاولة أنشطتهما الإجرامية.

تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وضُبط بحوزتهما (6 قطع فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و8 عملات معدنية "يشتبه فى أثريتهم"، 3 سبائك ذهبية بإجمالى وزن 21 جرام من متحصلات نشاطهما الإجرامى، عملات "أجنبية ومحلية"، 2 ماكينة عد نقود، 3 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين احتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطهما الإجرامى) وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.