وزير العدل الفلسطيني: مجزرة النابلسي مخالفة للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الأراضي المحتلة يتساءل عن وجود القانون الدولي في ظل المجازر التي تُرتكب ضده.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن هناك قواعد وآليات قانونية للحماية ولتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



ونوه بأن مجزرة دوار النابلسي التي وقعت اليوم، تمثّل مخالفة للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن قرار المحكمة يُلزم إسرائيل بضمان وصول المساعدات للمواطنين في قطاع غزة.



وأشار إلى أن القانون إذا لم يقترن بجزاء وعقوبة يظل نظرية على الورق، لافتًا إلى أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.



وفي وقت سابق من الخميس، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.



وأعلن متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة الشهداء ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب مدينة غزة إلى 109 فلسطينيين، بالإضافة إلى 760 مصابا.