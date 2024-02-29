تراجع أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الأربعاء مع تعافي الدولار من خسائره الأخيرة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بعض البيانات الحيوية ومنها تقرير الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الأوروبية الأربعاء إلى 24ر104 نقطة لكنه فقد بعض مكاسبه مع تقدم اليوم ليسجل 96ر103 نقطة، بارتفاع نسبته 13ر0% عن اليوم السابق.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 40ر1 دولار إلى 70ر2042 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 121ر0 دولار إلى 636ر22 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0100ر0 دولار إلى 8405ر3 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

يأتي ذلك بينما يتوقع المحللون تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 4ر2% مقابل 6ر2% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه من المتوقع تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 8ر2% مقابل 9ر2% خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلنت وزارة التجارة الأمريكية نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 2ر3% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت التقديرات الأولية 3ر3% وكان المحللون يتوقعون عدم تغيير القراءة النهائية لمعدل النمو عن القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق.